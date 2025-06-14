مصادر إسرائيلية: حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

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أفادت مصادر إسرائيلية، بوقوع حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن شهود عيان، قولهم إن صاروخا إيرانيا سقط في موقع استراتيجي وسط إسرائيل.

وبدأت إيران تنفيذ موجة ثالثة من الهجوم الإيراني على إسرائيل، وسط سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في تل أبيب.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية بدأت على إسرائيل.

وسقط عدد من الصواريخ في وسط وجنوب إسرائيل بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراضها.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، بسقوط قتيل جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل ضمن الموجة الأولى، في حين حرى الإعلان عن إصابة 63 شخصا.

ومساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "تم ضرب العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني في الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 3".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بجانب عدد من العلماء النوويين.