الكويت: تسهيل دخول العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين انتقالهم إلى العراق عبر المنافذ البرية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية قيامها بتسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي، وتأمين انتقالهم إلى العراق عبر المنافذ البرية، بعد تعذر عودتهم نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت "بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في البلاد، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت للتعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء".

وقد شملت الإجراءات إصدار تأشيرات دخول مجانية دون رسوم، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة عبورهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووصولاً إلى المنافذ البرية المؤدية إلى العراق.

وأكدت الداخلية "أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل الإقليمي، وتجسيدا للمواقف الإنسانية التي دأبت عليها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا، وتجدد التزامها بتطبيق توجيهات القيادة السياسية العليا، وتعزيز قيم التعاون والتضامن الإقليمي، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تميز دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي".