الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء طهران

أفادت وكالة أنباء فارس، الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء العاصمة طهران.

جاء ذلك بعد إعلان إسرائيل بدء موجة جديدة من الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران مساء اليوم السبت.

وكان قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني - المعروف باسم خاتم الأنبياء" - العميد أمير علي رضا صباحي‌ فرد قد أعلن إسقاط 10 طائرات وصفها بالمعادية اليوم السبت.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن صباحي قوله إن منظومات الدفاع الجوي تمكّنت من إسقاط 10 طائرات إسرائيلية وصفها بالمعادية في مناطق متفرقة من البلاد.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

Image captures what seems to be an Israeli drone reportedly shot down over Dezful, southern Iran.



