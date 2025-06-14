أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية سماع انفجارات قوية في تل أبيب وفي العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين بالدخول إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأشارت "القناة 12" العبرية إلى سماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب وفي العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن صاروخا إيرانيا سقط على مبنى يتكون من 50 طابقا في تل أبيب.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي في إيلات وهدفين جويين آخرين أطلقا باتجاه منطقة النقب جنوبي البلاد.

من المهم الإشارة إلى أن إسرائيلية لقيت مصرعها في الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وفق ما نقلته "القناة 12" العبرية.



ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وشمل القصف الإسرائيلي العاصمة طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجومه "الاستباقي" الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي.

وفي المقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وشنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.

وانطلقت الإجراءات الجوابية الإيرانية مباشرة بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الإيرانيين ووعدهم بالرد على إسرائيل بقوة.