منطقة مطروح الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026

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أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مساء اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026.

وجاءت لوحة شرف أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بمطروح، على النحو التالي:

المركز الأول: الطالب إبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 700 درجة، بنسبة 100%.

المركز الثاني: الطالب عبد الله سعد عبده محمد، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 695.5 درجة، بنسبة 99.35%.

المركز الثالث: الطالبة روضة سامح شعبان محمود، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 693.5 درجة، بنسبة 99.07%.

المركز الرابع: الطالب عبد الرحمن محمد أبو زينة محمود، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 692.5 درجة، بنسبة 98.92%.

المركز الخامس: الطالب عمار محفوظ يوسف مصطفى، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 691 درجة، بنسبة 98.71%.

المركز الخامس مكرر: الطالبة جودي رزق رزق يوسف، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 691 درجة، بنسبة 98.71%.

المركز السادس: الطالب أحمد أسامة محمد كامل، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 690.5 درجة، بنسبة 98.64%.

المركز السابع: الطالبة منة الله محمد عبد العزيز سيد، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 690 درجة، بنسبة 98.57%.

المركز الثامن: الطالب أويس هشام محمد حنفي، بمعهد مطروح النموذجي، بمجموع 689 درجة، بنسبة 98.42%.

المركز التاسع: الطالب محمد عاصم عبده عبده حماد، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 688 درجة، بنسبة 98.28%.

المركز العاشر: الطالبة أروى وائل حسين عبد الرحمن، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 687 درجة، بنسبة 98.14%.

المركز العاشر مكرر: الطالبة ريتاج محمود كمال البنا، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 687 درجة، بنسبة 98.14%.

فيما جاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح (مبصر) كالتالي:

المركز الأول: الطالبة ملك محمد أحمد محمد، معهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 508 درجات.

المركز الثاني: الطالبة ملك علي عبد المنعم سعد، معهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 507 درجات.

المركز الثالث: الطالب أحمد مصطفى عبد العال عبد العال، بمعهد بنين عمر بن عبد العزيز، بمجموع 506 درجات.

المركز الرابع: الطالبة رؤى إبراهيم عبد القادر، بمعهد فتيات الضبعة، بمجموع 504 درجات.

المركز الرابع مكرر: الطالبة يارا صابر جمعة شامخ، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 504 درجات.

المركز الخامس: الطالب إبراهيم سامح إبراهيم إبراهيم، بمعهد بنين الفرقان، بمجموع 502 درجة.

المركز الخامس مكرر: الطالبة رودينا عاطف أحمد عبد الحميد، بمعهد فتيات الرويسات، بمجموع 502 درجة.

المركز السادس: الطالبة سارة سعيد علي أحمد، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 501 درجة.

المركز السابع: الطالب إياد بريك عبد القادر حمد، بمعهد بنين مطروح النموذجي، بمجموع 500 درجة.

المركز السابع مكرر: الطالبة أروى محمد حمدي محمد، بمعهد فتيات الضبعة، بمجموع 500 درجة.

المركز السابع مكرر: الطالبة فاطمة مهدي السيد عبد السلام، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 500 درجة.

المركز الثامن: الطالبة فاطمة محمد شوقي الزغبي، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 499 درجة.

المركز الثامن مكرر: الطالبة فاطمة يعقوب سعيد محمد، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 499 درجة.

المركز التاسع: الطالبة مريم أحمد خضر فرج، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 498 درجة.

المركز العاشر: الطالب أحمد مصطفى يونس منازع، بمعهد بنين الحمام، بمجموع 497 درجة.

المركز العاشر مكرر: الطالبة تسابيح محمد رشوان محمد، بمعهد فتيات بنجر 27، بمجموع 497 درجة.

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (مكفوفين) كالتالي :

المركز الأول: الطالب حمد عادل حمد مفتاح، بمعهد بنين الحمام، بمجموع 368 درجة.

المركز الثاني: الطالبة ملك محمد عبد المالك محمد، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 361 درجة.