منطقة مطروح الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مساء اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026.
وجاءت لوحة شرف أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بمطروح، على النحو التالي:
المركز الأول: الطالب إبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 700 درجة، بنسبة 100%.
المركز الثاني: الطالب عبد الله سعد عبده محمد، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 695.5 درجة، بنسبة 99.35%.
المركز الثالث: الطالبة روضة سامح شعبان محمود، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 693.5 درجة، بنسبة 99.07%.
المركز الرابع: الطالب عبد الرحمن محمد أبو زينة محمود، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 692.5 درجة، بنسبة 98.92%.
المركز الخامس: الطالب عمار محفوظ يوسف مصطفى، معهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 691 درجة، بنسبة 98.71%.
المركز الخامس مكرر: الطالبة جودي رزق رزق يوسف، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 691 درجة، بنسبة 98.71%.
المركز السادس: الطالب أحمد أسامة محمد كامل، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 690.5 درجة، بنسبة 98.64%.
المركز السابع: الطالبة منة الله محمد عبد العزيز سيد، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 690 درجة، بنسبة 98.57%.
المركز الثامن: الطالب أويس هشام محمد حنفي، بمعهد مطروح النموذجي، بمجموع 689 درجة، بنسبة 98.42%.
المركز التاسع: الطالب محمد عاصم عبده عبده حماد، بمعهد الحمام الابتدائي، بمجموع 688 درجة، بنسبة 98.28%.
المركز العاشر: الطالبة أروى وائل حسين عبد الرحمن، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 687 درجة، بنسبة 98.14%.
المركز العاشر مكرر: الطالبة ريتاج محمود كمال البنا، بمعهد عمر بن عبد العزيز، بمجموع 687 درجة، بنسبة 98.14%.
فيما جاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح (مبصر) كالتالي:
المركز الأول: الطالبة ملك محمد أحمد محمد، معهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 508 درجات.
المركز الثاني: الطالبة ملك علي عبد المنعم سعد، معهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 507 درجات.
المركز الثالث: الطالب أحمد مصطفى عبد العال عبد العال، بمعهد بنين عمر بن عبد العزيز، بمجموع 506 درجات.
المركز الرابع: الطالبة رؤى إبراهيم عبد القادر، بمعهد فتيات الضبعة، بمجموع 504 درجات.
المركز الرابع مكرر: الطالبة يارا صابر جمعة شامخ، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 504 درجات.
المركز الخامس: الطالب إبراهيم سامح إبراهيم إبراهيم، بمعهد بنين الفرقان، بمجموع 502 درجة.
المركز الخامس مكرر: الطالبة رودينا عاطف أحمد عبد الحميد، بمعهد فتيات الرويسات، بمجموع 502 درجة.
المركز السادس: الطالبة سارة سعيد علي أحمد، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 501 درجة.
المركز السابع: الطالب إياد بريك عبد القادر حمد، بمعهد بنين مطروح النموذجي، بمجموع 500 درجة.
المركز السابع مكرر: الطالبة أروى محمد حمدي محمد، بمعهد فتيات الضبعة، بمجموع 500 درجة.
المركز السابع مكرر: الطالبة فاطمة مهدي السيد عبد السلام، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 500 درجة.
المركز الثامن: الطالبة فاطمة محمد شوقي الزغبي، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 499 درجة.
المركز الثامن مكرر: الطالبة فاطمة يعقوب سعيد محمد، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بمجموع 499 درجة.
المركز التاسع: الطالبة مريم أحمد خضر فرج، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 498 درجة.
المركز العاشر: الطالب أحمد مصطفى يونس منازع، بمعهد بنين الحمام، بمجموع 497 درجة.
المركز العاشر مكرر: الطالبة تسابيح محمد رشوان محمد، بمعهد فتيات بنجر 27، بمجموع 497 درجة.
وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (مكفوفين) كالتالي:
المركز الأول: الطالب حمد عادل حمد مفتاح، بمعهد بنين الحمام، بمجموع 368 درجة.
المركز الثاني: الطالبة ملك محمد عبد المالك محمد، بمعهد فتيات الحمام، بمجموع 361 درجة.