منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية "مبصر وكفيف" للعام الدراسي 1447 هجرية - 2026 ميلادية.

وحصلت على المركز الأول خمس طالبات بمجموع 509 درجات، بنسبة 99.8%، وهن: "الطالبة ريماس محمد متولي قاسم، بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، والطالبة سارة أيمن عبد الله، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة سامية سامح إبراهيم محمد، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة عائشة أحمد الشربيني أيوب، بمعهد فتيات الطور النموذجي، والطالبة مريهان محمد أحمد عبد السميع، بمعهد فتيات الطور النموذجي".

وحصلت على المركز الثاني ثلاث طالبات بمجموع 508 درجات، بنسبة 99.6%، وهن: "الطالبة جهاد النجار آدم سعيد، والطالبة رقية محمد عزت إبراهيم، والطالبة سما هشام عبد الإله"، كما حصلت الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي على المركز الثالث بمجموع 507 درجات، بنسبة 99.4%.

فيما حصل على المركز الرابع أربعة طلاب بمجموع 506 درجات، بنسبة 99.2%، وهم: "الطالب زكريا محمد السعيد شعبان، بمعهد بنين الطور النموذجي، والطالبة مريم مصطفى أحمد جاد، بمعهد فتيات الطور النموذجي، والطالبة مريم أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، والطالبة ياسمين أشرف عبد المهدي، بمعهد فتيات أبو زنيمة الإعدادي"، وحصلت الطالبة حنين عادل أحمد محمد على المركز الأول للمكفوفين بمجموع 427 درجة، بنسبة 90.9%.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهاني للطلاب الأوائل والطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والاجتهاد خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

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