اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في هونج كونج

اشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة في هونج كونج اليوم الأحد، وذلك بعدما خرج الآلاف للشوارع للاحتجاج على مشروع قانون تسليم الجناة للصين، بعد يوم من تحول مسيرة اخرى لأعمال عنف.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست أن اشتباكات اندلعت عقب أن بدأ المتظاهرون في إلقاء أعمدة إشارات المرور وزجاجات وأغراض أخرى على أفراد الشرطة خلال المسيرة.

وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوت ضد المتظاهرين.

وبدأت المسيرة في بلدة شا تين، التي خضعت للتطوير حديثا، شمال جزيرة هونج كونج، موطن الكثير من الشباب والمطالبين بالديمقراطية.

ويطالب المتظاهرون بالسحب الكامل لمشروع قانون تسليم الجناة للصين.

وكانت رئيسة هونج كونج كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مشروع القانون" أصبح كأن لم يكن" مع ذلك لم يرض ذك المتظاهرون، الذين يريدون سحب المشروع رسميا.

من ناحية أخرى، اجتمع المئات بوسط هونج كونج في مظاهرات منفصلة نظمها الصحفيون للاحتجاج على عنف الشرطة أمس السبت. ويقول الصحفيون إن الشرطة عاملتهم بطريقة سيئة أثناء تغطية المظاهرات الأخيرة على مدار الشهر الماضي.