صديقة رجل الأعمال الأمريكي المنتحر إبستين تمثل أمام المحكمة

من المقرر أن تمثل جيسلين ماكسويل، وهي الصديقة السابقة لرجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين المدان باعتداءات جنسية على قاصرات، أمام محكمة في نيويورك اليوم الثلاثاء ، بناء على اتهامات بأنها سهلت اعتداءه الجنسي على قاصرات.

وتم القبض على البريطانية ماكسويل 58 عاما في منزل فخم بولاية نيو هامبشاير شمال شرقي الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر واحتجازها.

وفي الجلسة، من المقرر أن تسرد القاضية أليسون ناتان التهم الموجهة ضد ماكسويل عبر الفيديو وتقرر ما إذا كانت سوف تبقى في السجن أم يتم الإفراج عنها حتى بدء المحاكمة.

وفي مذكرة اعتقال بعد القبض على ماكسويل، طالب المدعون بالحبس الاحتياطي، مشيرين إلى أن "خطر هروبها كبير" نظرا لثروتها وجوازات سفرها المتعددة وعلاقاتها الدولية.

وطلب محاموها الإفراج عنها وإيداعها قيد الإقامة الجبرية مقابل كفالة قدرها 5 ملايين دولار، رافضين افتراض خطر هروبها واختبائها من السلطات.

وتقول لائحة الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في مانهاتن أن ماكسويل ساعدت إبستين في "تطويع وإعداد ثم في النهاية الاعتداء على" فتيات في سن 14 عاما في الفترة من عام 1994 إلى 1997.

وتواجه ماكسويل ست تهم جناية، من بينها الشهادة الزور وإغراء قاصر للسفر للمشاركة في أعمال جنسية غير قانونية.

وقد نفت أي تورط لها في سوء سلوك إبستين.

وعثر على إبستين 66 عاما ميتا في زنزانة بسجن في نيويورك في أغسطس الماضي أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس. وقالت السلطات إن سبب الوفاة هو الانتحار.