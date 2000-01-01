قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه تم وضع خطة لتوزيع الكمامات -التي ستطرح على البطاقات التموينية- جغرافيا على مستوى الجمهورية كافة، مشيرًا إلى أنه تم البدء منذ السبت الماضي في توريدها لمخازن الجملة ومنافذ مشروع جمعيتي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أنه تم توزيع 393 ألفًا و800 كمامة حتى الآن، لافتًا إلى أن التوزيع مستمر وفقًا لجدول زمني.



وأشار إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ 40 مليون كمامة، مؤكدًا أن وزارة التموين وفرت كمامات جيدة جدًا بمواصفات خاصة، وملحق بها ملصق مدون عليه مجموعة من الإرشادات حول كيفية الاستخدام.



ولفت إلى أنه من الممكن استخدام الكمامات التي وفرتها وزارة التموين لـ50 مرة، ناصحًا بغسلها منفردة على درجة حرارة 60 درجة مئوية، ومن ثم تعريضها لحرارة الشمس حتى تجف.



وأكد أن الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ ولا تسبب حساسية للبشرة.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بطرح كمامات القماش على البطاقات التموينية على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة للمواطنين على البطاقات التموينينة، ذاكرًا أن توفير الكمامات للمواطنين ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة.

