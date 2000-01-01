تنزانيا تشرع في بناء ميناء على بحيرة تنجانيقا بتكلفة نحو 20 مليون دولار

بدأت تنزانيا أعمال بناء ميناء على بحيرة تنجانيقا بهدف تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة، لاسيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وزامبيا، بتكلفة نحو 20 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستغرق بناء هذا الميناء 24 شهرا، ووضع رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا حجر الأساس لبنائه.

وقال رئيس الوزراء التنزاني -في تصريحات له اليوم- إنه بمجرد الانتهاء من العمل في تشييد الميناء، ستكون البنية التحتية له قادرة على استقبال سفينتين لنقل الركاب والبضائع في آن واحد.

من جانبه، أوضح البركة مدينا المسئول بهيئة الموانئ التنزانية، أن الميناء سيجري تشييده في منطقة كاتافي ببحيرة تنجانيقا وسيشمل بناء مرسى بطول 150 مترا، بالإضافة إلى المكاتب والبنى التحتية الخاصة به.

يذكر أن بناء هذا الميناء يكمل مشروع تطوير ممر بحيرة تنجانيقا الذي يدعمه بنك التنمية الأفريقي، ويتضمن إعادة تأهيل وتحديث موانئ بوجومبورا (بوروندي) ومبولونجو (زامبيا)، وكذلك ميناءي كيجوما (تنزانيا) وكاليمي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).