العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب كورونا

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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، أمس الاثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة الداخلية والخارجية لغاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري بسبب تفشي فيروي كورونا في البلاد.

وأوضح بيان لسلطة الطيران المدني العراقية أن«سلطة الطيران المدني العراقية قررت اليوم الأستمرار في تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من يوليو الجاري الذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية بإستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد».

وأوضح البيان أن سلطة الطيران «مستمرة في عملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر مواطنينا الحاصلين على فيزا (تأشيرة) دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا».

وأكد البيان «أن الهدف من تمديد تعليق الرحلات الجوية هو لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات أمام حركة المسافرين العراقيين».