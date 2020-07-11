الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة العامة في قضيته ضد مرتضى منصور

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بالإدلاء بأقواله صباح اليوم الثلاثاء أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام في البلاغ الذي سبق وأن تقدم به تحت رقم 28406 عرائض المكتب الفني ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وأتى إدلاء الخطيب بأقواله بشأن قضيته ضد رئيس الزمالك فيما جاء على لسان الأخير في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات لرئيس الأهلي ولوالدته وأسرته وعائلته، بل طالت الإساءات والشتائم رجال الشعب المصري بأكملهم –على حد شكوى الأهلي-.

وقال محمود الخطيب في أقواله أنه فوجئ مساء يوم 11-7-2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر في الفيديو، وقام بسب والدة رئيس الأهلي وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها وتتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري، بل وتحض على الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير، وتقلل من شأن رجال الشعب المصري.

وقدم محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.