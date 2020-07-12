 تايوان ترغب في المشاركة في أي مفاوضات حول بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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تايوان ترغب في المشاركة في أي مفاوضات حول بحر الصين الجنوبي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 10:30 ص

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تايوان يجب أن تكون من المشاركين في أي مفاوضات متعددة الأطراف بشأن المطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة جوان أوو: "ينبغي أن تكون تايوان مشمولة في الآليات متعددة الأطراف لحل النزاعات"، مضيفة أن لدى تايوان مطالبات "غير قابلة للجدال" في المنطقة.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطالبات الصين التي وصفها بأنها "غير قانونية" بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر شحن رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية.

وقامت الصين ببناء جزر اصطناعية مع مرافق ذات قدرة عسكرية على الشعاب المرجانية والنتوءات المتنازع عليها في المنطقة، والتي تطالب بها أيضا فيتنام وماليزيا والفلبين وتايوان.

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