الجنح تستمع لأقوال مستريح السيارات في معارضته على 11 قضية نصب

تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة نظر محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بعدة قضايا نصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، إلى جانب اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم خلال نظر معارضته على أحكام صادرة ضده في 11 قضية تتعلق بالنصب والاستيلاء وتحرير شيكات دون رصيد، بإجمالي مدد حبس بلغت 33 سنة.

وادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت في كل قضية.

وفي وقت سابق، قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة تأجيل استئناف رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تحرير شيك بدون رصيد، إلى جلسة 22 أبريل المقبل.

كما كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت المتهم في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين وكفالة 300 ألف جنيه.

فيما تم إعداد أمر قبض دولي ضد الهلالي والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية الأجنبية المختصة؛ ما أسفر عن تسليمه للسلطات المصرية بالتعاون مع الإنتربول، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.