إصابة مبنى في كريات شمونة بعد رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان

أصاب صاروخ مبنى في كريات شمونة، الثلاثاء، فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنة وبمحيطها شمالي إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "في أحدث وابل من الصواريخ، أُطلق نحو 10 صواريخ من لبنان".

وأضافت أنه تم اعتراض بعضها، فيما "أصابت إحداها مدينة كريات شمونة إصابة مباشرة".

وأظهر مقطع فيديو آثار الصاروخ على جدار المبنى في المدينة.

وفي وقت سابق، تم رصد إطلاق 10 صواريخ على مستوطنة نهاريا شمالي إسرائيل.

وقبيل ذلك كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على شمالي إسرائيل منذ صباح الثلاثاء.

وبهذا يرتفع عدد الصواريخ التي تم رصد إطلاقها من لبنان منذ الصباح إلى ما لا يقل عن 60 صاروخا.

فيما استمر دوي صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل تزامنا مع رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

يأتي ذلك فيما أعلن "حزب الله" في بيانات، الثلاثاء، تنفيذ 28 عملية عسكرية ضد إسرائيل طالت مستوطنات وتجمعات للجيش وآلياته، كما تحدث عن إصابة عسكريين، إضافة لاستهداف مروحيتين وإجبارهما على التراجع، والتصدي لطائرة في أجواء جنوبي لبنان.

ولم يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي تعقيب فوري حول ما أورده "حزب الله" في بياناته، فيما تفرض تل أبيب تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقها "حزب الله أو إيران، فضلا عن المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 مارس الماضي، ضمن تداعيات الحرب التي تشنها تل أبيب رفقة واشنطن على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير الذي قبله، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.