كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء 6 ملاعب جديدة وتطوير مراكز الشباب

انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من إنشاء 6 ملاعب كرة قدم قانونية وخماسية، أولها ملعب قانوني بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، وملعب قانوني بالرملة التابعة لإدارة شباب سيدي غازي، برعاية اللواء جمال نور الدين المحافظ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة.

وأعلنت المديرية انتهاء الإعمال الإنشائية بأربعة ملاعب كرة قدم خماسية، وهي: "ملعب زهران بسيدي غازي، ملعب العلامية ببيلا، ملعب الربايعة بسيدي سالم، وملعب النصرية التابع لإدارة شباب الرياض".

وقال اللواء جمال نور الدين إن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ؛ من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

وأوضح الدكتور عزت محروس أن الفترة المقبلة تشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير ٤٠ مركز شباب، ضمن خطة إنشائية إضافية، وجاري الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة بأم القرى تابعة لإدارة شباب الرياض، والكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، وملعب ٦٢ الجدية بإدارة شباب الحامول.

وأشار محروس إلى إنشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين "مركز شباب عزيز الغربية"، وجارى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمباني وأعمال التشطيبات بمركزي شباب أريمون بكفر الشيخ، ومركز شباب أبو غنيمة بسيدي سالم، بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.