العراق: 47 حالة وفاة و9635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 677 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 9635 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و457 ألفا و192إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 5813 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 326 ألفا و73 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية أجرت 45 ألفا و590 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12مليونا و 343 ألفا و68.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و95 ألفا و686 شخصا.