قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة "العودة للجذور" حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد افتتاحه لها في الإسكندرية عام 2017.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تقيم على أرض الدولة المصرية، ذاكرة أن مصر تعتبر أول دولة على مستوى العالم تكرم الجاليات الأجنبية على أرضها.

وأشارت إلى تعاونها مع الوزيرين القبرصي واليوناني في الكثير من الفعاليات منها إجراء زيارة إلى أستراليا لمقابلة اليونانيين والقبارصة المصريين، وكذلك في المملكة المتحدة، مضيفة أنهم فكروا في نقل المبادرة إلى الأجيال الثانية والثالثة.

ولفتت إلى التعاون البحري بين الدول الثلاثة لهذا تم بدء الزيارة من قاعدة رأس التين، مضيفة أن الجولة تضمنت لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على الحديث معهم والإجابة على استفساراتهم.

وأكدت أن لقاء الرئيس بوفد الشباب القبرصي اليوناني كان مثمرًا للغاية، مشيرة إلى توجه الوفد إلى قناة السويس صباح اليوم برفقة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لزيارة القناة ومنازل أجدادهم القديمة وبعدها زيارة إلى البرلمان المصري والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أن القوة الناعمة تروج للدولة المصرية وللجهود على الأرض، موضحة أن برنامج الزيارة تضمن جولة في الأهرامات ومتحف الحضارة.

وذكرت أن وفد الشباب المكون من 15 فردًا سينطلون من مصر إلى اليونان ومنها إلى قبرص لعقد زيارات، ليرفعوا مذكرة إلى رؤساء الدول الثلاث ليتحدثوا فيه عن القواسم المشتركة والتاريخ المشترك لتدعيم المبادرة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، وفداً من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب كلٍ من دينيس إيريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، والسيد خريستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر.

