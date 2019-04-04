رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة الوحيد الذى تخطى رواده المليون زائر منذ كورونا



88 ألف زائر باليوم الثالث عشر لمعرض القاهرة للكتاب ليتخطى رواده حاجز المليون زائر



شهد اليوم الثالث عشر لمعرض القاهرة للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 88 ألف مواطن لقاعات المعرض، وبذلك يصل إجمالي عدد الزوار الفعلي للمعرض منذ افتتاحه حتى اليوم الثالث عشر حاجز المليون زائر، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن معرض القاهرة للكتاب يُعد الأول في العالم منذ جائحة كورونا الذي تخطى مجموع رواده حاجز المليون زائر، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها.

وأضاف أن هذه الأرقام في ظل تحديات كورونا تمثل معدلات متميزة للإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل مانشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.