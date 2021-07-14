بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة بالثانوية العامة

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بدأ منذ قليل امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات التعليمية وصول أسئلة الامتحانات للجان وسط حراسة مشددة.

وبدأ توافد الطلاب على اللجان من التاسعة صباحا لتنظيم عملية الدخول والقيام بإجراءات التعقيم والتفتيش من خلال العصا الإلكترونية بالإضافة للتفتيش الذاتي، وساد القلق بين الطلاب خوفا من صعوبة الامتحان.

ونفت وزارة التربية والتعليم تسريب أسئلة الامتحانات، محذرة الطلاب من التعامل مع صفحات الغش لأنهم يتعرضون للنصب.

وتتابع غرفة العمليات صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.



