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تويتر تصف اجتماعها مع رئيس الوزراء البريطاني بـ البنّاء

لندن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:19 ص

وصف مسئولو موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اجتماعهم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بـ"البناء"، وذلك على خلفية الإساءات العنصرية على مواقع التواصل التي تعرض لها بعض لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع جاء بعدما أدان جونسون الإساءات العنصرية التي تعرض لها 3 من لاعبي منتخب إنجلترا عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وكان ثلاثي منتخب إنجلترا "ماركوس راشفورد" و"جادون سانشو" و"بوكايو ساكا"، قد تعرضوا لإساءات عنصرية على موقع "إنستجرام" بعدما أهدروا ركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا.

 


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