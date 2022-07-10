مدعوون للحوار الوطنى لـ الشروق: الحريات السياسية وحلول الأزمة الاقتصادية قضايا أساسية

جورج إسحاق: سنطرح ملفات الأحزاب ورفع الحصار عن العمل الأهلى والجمعيات

عصام الإسلامبولى: قدمت تصورا للجنة الحوار الوطنى يتضمن 3 محاور تشمل السياسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية

استجاب سياسيون وأكاديميون ومحامون إلى دعوة المشاركة فى الحوار الوطنى، بعد أن أعلن فى وقت سابق المنسق العام للحوار الوطنى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن توجيه الدعوة لأسماء كثيرة بارزة فى العمل السياسى للمشاركة فى الحوار الوطنى.



قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، وأحد من وجهت لهم الدعوة، إن الحوار الوطنى فرصة ذهبية ضرورى أن نتمسك بها جيدا، والحركة المدنية لديها اجتماع بعد غدٍ الأحد، يستهدف تقييم الفترة الماضية بالنسبة للحوار الوطنى وجديته، وسنطالب بالإفراج عن كل السياسيين كبداية لحُسن النية فى الحوار، وهذه مسألة مهمة، لافتا إلى أنه تم الإفرج عن بعض السجناء ولكن أعداد قليلة جدا، ونريد أن كل من لم يرتكب جرما أن يخرج من السجن، وهذه قضايا أساسية بالنسبة لنا.



وأضاف إسحاق لـ«الشروق»، أن من أهم القضايا التى يجب طرحها فى الحوار الوطنى هو مسألة الحريات والأحزاب وهو ملف مهم للغاية، بجانب رفع الحصار عن العمل الأهلى والجمعيات الأهلية ليكون لها دور، وهنا أقصد تعديل قانون الجمعيات الأهلية وهو أمر مهم وقضية ملحة.



ودعا إسحاق إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية لها تأثير كبير على الشعب المصرى، وهى من أهم القضايا التى سيتم طرحها وسيتحدث فيها متخصصون وليس أى شخص يتحدث فيها.



وبشأن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، أكد أن المجلس سيقدم أوراقا خاصة بتعديلات تشريعية، فالمجلس بحاجة لتغيير قانونه، بجانب قضايا حقوق الإنسان والحريات، وسنقدم بها طلبات إلى لجنة الحوار الوطنى.



ومن جانبه قال المحامى عصام الإسلامبولى أحد من وجهت إليهم الدعوة للمشاركة فى الحوار لـ«الشروق»، «قدمت تصورا مكتوبا إلى لجنة الحوار الوطنى، فى 3 محاور فى السياسية والحريات العامة، والقضايا الاجتماعية، والأزمة الاقتصادية.



ووجه رشوان دعوات إلى عدد من الشخصيات للمشاركة فى الحوار الوطنى، منهم: الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب السابق، المحامى عصام الإسلامبولى، الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور محمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، وضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى.