يوسف فولاذ رئيسا لمهرجان البحرين السينمائي وعمار زينل مديرا فنيا

أعلن نادي البحرين للسينما، عن اختيار يوسف فولاذ رئيساً لمهرجان البحرين السينمائي، وعمار زينل مديراً فنياً للدورة الثانية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.



وقال "فولاذ" الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما، إن الدورة الثانية من المهرجان تأتي لتراهن على جيل سينمائي مختلف، يحاول أن يجد بصمته الخاصة في صناعة السينما، مؤكداً على أن الدورة الثانية من المهرجان ستحمل رؤية جديدة، من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحق.



وأشار "فولاذ" إلى أن المهرجان ما زال يتلقى طلبات المشاركة من صناع السينما والمنتجين والموزعين، حيث يستمر فتح باب المشاركة حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس المقبل.



وكان "نادي البحرين للسينما" الجهة المنظمة للمهرجان قد أعلن في وقتٍ سابق عن إقامة الدورة الثانية من المهرجان خلال العام 2022، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة عربية واسعة، خاصة أنها تقام بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.​



تقام الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما، وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويهدف المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يقدم إضافة نوعية إلى الحركة الثقافية في مملكة البحرين، ويساهم في تقديم صورة حضارية مشرقة للمملكة وفي وضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي.



ويسعى المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب السينمائية الشابة البحرينية والعربية، والمساهمة في توفير بيئة ملائمة لإطلاق المواهب السينمائية الجديدة وإبراز ابداعاتها والارتقاء بها. كما يهدف إلى نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال صناعة الأفلام عبر توفير منصات المشاهدة والاطلاع على تجارب سينمائية مشابهة، إلى جانب المساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية البحرينية بما يمكن من تحقيق الإضافة المنشودة للحركة السينمائية في دول الخليج العربي خاصة وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام.