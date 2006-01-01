رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين بألمانيا يدعو لعدم استبعاد مباحثات مع بوتين

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، لعدم استبعاد إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت شروط معينة.

وقال رولف موتسنيش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن فرض مثل هذه المباحثات.. ولكن إذا كان الرئيس بوتين مستعدا لإجراء مباحثات يمكن الاعتماد عليها مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وكذلك مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومع أوكرانيا، فإنه يجب ألا يتم استبعاد ذلك بشكل أساسي".

وشدد السياسي الألماني البارز على ضرورة ربط مثل هذه المباحثات بشروط إطارية ملموسة، وتابع قائلا: "والمستشار الألماني (أولاف شولتس) لديه خبرة كافية ليقرر مع الشركاء التوقيت الذي يرى فيه إجراء هذه المباحثات ".

ولكن موتسنيش، أشار إلى أنه لا يرى أي دور خاص لألمانيا في ذلك، وقال: "بل على العكس، فإنني أحذر من تولي دور خاص حاليا"، وبدلا من ذلك دعا لضرورة التوصل لاتفاقات وثيقة مع الشركاء.

وأكد الاشتراكي الألماني قائلا: "لازلت أفترض أنه لن يتم حسم هذه الحرب من خلال نصر مطلق في ساحة المعركة، ولكن من خلال إجراء مباحثات ومفاوضات واتفاقات في النهاية"، لافتا إلى إنهاء الحروب قديما بهذه الطريقة.

وقال: "يجب أن نكون قادرين دائما على الاستفادة من إشارات معينة تشير إلى وقف إطلاق نار محتمل، للدخول في مباحثات دبلوماسية من جديد. لكن مثل هذه الإشارات ليست موجودة حاليا".

يشار إلى أنه لم يكن هناك سوى اتصالات متفرقة بين الحلفاء الغربيين وروسيا منذ هجوم الأخيرة على أوكرانيا في فبراير الماضي.