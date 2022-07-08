 فيديو.. بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية - بوابة الشروق
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فيديو.. بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية

هديل هلال
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:48 م

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، على «إعلان القدس»، الذي يرسخ التعاون بين بلاده والدولة العبرية، ويعبر عن موقف واضح وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي.

وفي وقت سابق، التقى بايدن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد يائير لابيد، وشارك في قمة مجموعة I2U2 التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الذي سيقلده «ميدالية شرف» لدعمه إسرائيل، ثم يتوجه لتشجيع الرياضيين الأمريكيين المشاركين في «ألعاب المكابية»، وهي لقاءات رياضية يهودية تنظم كل أربع سنوات.

ويختتم الرئيس الديمقراطي اجتماعاته في تل أبيب، بلقاء مع المعارضة الممثلة في هذه الحالة برئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، الذي غالبا ما اتسمت علاقته مع بايدن بالفتور.


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