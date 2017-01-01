ارتفاع أسعار النفط رغم التراجع الحاد في المخزون الأمريكي

رغم الارتفاع الحاد في مخزون النفط الخام وارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجعها الحاد أول أمس.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 46ر0 دولار إلى 30ر96 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

كان خام غرب تكساس الوسيط قد تراجع أمس بمقدار 25ر8 دولار أي بنسبة 9ر7% إلى 84ر95 دولار للبرميل، لينهي التعاملات أقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين.

وأنهى خام برنت القياسي للنفط العالمي تعاملات اليوم بارتفاع طفيف إلى 57ر99 دولار للبرميل.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو الحالي بمقدار 254ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 154 ألف برميل فقط بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2ر8 مليون برميل.

يأتي ارتفاع المخزون رغم قيام وزارة الطاقة الأمريكية بضخ 9ر6 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي إلى السوق خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الماضي ليصل هذا الاحتياطي إلى 1ر485 مليون برميل.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين بمقدار 825ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 357 ألف برميل بعد تراجعه خلال الأسبوع السابق بمقدار 5ر2 مليون برميل.

كما ارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 668ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بارتفاعه بمقدار 591ر1 مليون برميل، بعد تراجعه بمقدار 3ر1 مليون برميل.

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