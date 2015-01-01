نهر يامونا الهندي يستعيد مجراه القديم وسط فيضانات نيودلهي

فاضت نهر يامونا الهندي لتغرق الطرق المحيطة بالحصن الأحمر، ليستعيد مجراه القديم، حيث تتعرض العاصمة الهندية لفيضان شديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأجلت السلطات ما يربو على 20 ألف شخص في المدينة بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا إلى مستوى غير مسبوق إثر الأمطار الغزيرة شمالي البلاد.

وكان الحصن الأحمر، الذي اشتهر بكونه الموقع الذي يدلي فيه رؤساء الوزراء بخطاب عيد الاستقلال، تحفة معمارية للإمبراطور المغولي الهندي شان جهان عندما نقل مقر حكمه إلى دلهي في القرن السابع عشر.

وغيرت تطويرات لاحقة البنية التحتية لمسار النهر، وهو أحد روافد نهر الجانج الذي ينبع من جبال الهيمالايا.