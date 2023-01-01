تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباريات صراع الهروب من الهبوط في الدوري المصري الممتاز، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

ويستضيف فريق أسوان على ملعبه نظيره الداخلية، فيما سيواجه فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود أيضًا، وذلك بحثًا عن الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني.

فيما سيلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره فيوتشر على ستاد القاهرة الدولي، بينما سيلعب طلائع الجيش مع نظيره بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.

وقبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة في الدوري الممتاز، تتنافس 5 أندية على الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني، وهم، الداخلية وغزل المحلة وأسوان والبنك الأهلي وطلائع الجيش.

وكان فريق حرس الحدود قد هبط رسميا لدوري القسم الثاني منذ الجولة الـ 31 من عمر المسابقة، فيما يتواجد الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد 32، بينما يحتل فريقا المحلة وأسوان المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

فيما يتواجد فريقا طلائع الجيش والبنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، قبل انطلاق مباريات اليوم من الدوري الممتاز.

- انطلاق المباريات

ق 10.. حرس الحدود يتقدم على المحلة والتعادل في باقي المباريات

ق 11.. طلائع الجيش يتقدم على بيراميدز

ق 13.. المحلة يتعادل مع حرس الحدود