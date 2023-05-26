موسكو تهاجم دنيبروبيتروفسكا وتعلن عن قصف مناطق حدودية

أعلنت كييف وموسكو، اليوم الجمعة، أن طائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارا بالعديد من المباني السكنية والبلدية الأوكرانية، بعد هجمات على منطقة "دنيبروبيتروفسك"، والعديد من المناطق، بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية.

وفي مدينة "كريفي ريه"، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دمرت طائرة مسيرة مبنى إداريا وألحقت أضرارا بالعديد من المباني الأخرى التابعة لمؤسسة بلدية، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري لـ "دنيبروبيتروفسك أوبلاست" ، سيرهي ليساك على تطبيق تليجرام. ونشر صورا للدمار.

وأضاف أنه تم إلحاق أضرار بمبنيين سكنيين. وبشكل إجمالي، تعرضت المنطقة لست هجمات بطائرات مسيرة ، إلى جانب قصف مدفعي.

ومن جهة أخرى، تحدثت روسيا عن نشر لدفاعاتها الجوية، في منطقة "فورونيج"، حيث تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أمس الخميس.

وفي منطقة "كورسك"، المجاورة لأوكرانيا، أبلغت السلطات عن إسقاط طائرةمسيرة في بلدة "كورشاتوف"، حيث تضرر مبنى سكني. وتقع محطة "كورسك" النووية، على بعد أربعة كيلومترات من البلدة.

وأضافت السلطات أنه ليس هناك أي ضحايا في أي من الحالتين.