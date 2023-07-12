إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية بدمياط في المرحلة الثالثة من الموجة الـ21

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدمياط، على مساحة 30 فدانًا، وذلك ضمن حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مرحلتها الثالثة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها اليوم الخميس، أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن بلغ 37 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، في مناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة، وذلك بمساحة إجمالية 2169 مترًا مربعًا، بجانب حالة تعدٍ على أرض زراعية.

وشددت على استمرار تلك الأعمال، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

ووجهت المحافظ، تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي لأي حالة تعدٍ في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.