أوسوريو يهدد الزمالك بسبب مستحقاته

ذكرت تقارير صحفية كولومبية أن المدير الفني للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، مستاء من عدم التزام إدارة النادي بسداد مستحقاته المالية.

وبحسب إذاعة "آنتينا2" الكولومبية فقد أكد الصحفي كارلوس أنطونيو فيليز، أنه تواصل مع أوسوريو صباح اليوم الجمعة، ليؤكد له الأخير أنه لم يحصل على راتبه وهو ليس سعيد بذلك.

ولم يتقاض المدرب الكولومبي راتب شهري مايو ويونيه ما أثار حالة من القلق لدى أوسوريو خاصة أنه سبق أن رفض أكثر من عرض تدريببي في الفترة الأخيرة مفضلا الاستمرار مع الزمالك أبرزها عرضاً من كوستاريكا، وآخر من هندوراس (لا يزال قائما)، بجانب عروض أخرى مكسيكية.

الصحفي الكولومبي أكد أن أوسوريو قد يضطر للنظر بشأن مستقبله حال عدم التزام إدارة الزمالك.