مجلس التعاون الخليجي يدين مجزرة المواصي: على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته ووقف جرائم الاحتلال

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته للقصف الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الأمين العام للمجلس محمد البديوي، في بيان اليوم الأحد، إنّ هذا القصف دليل على سلسلة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات، سواء على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي.

وأشار إلى أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في غطرستها وارتكاب الجرائم البشعة ضد أرواح الأبرياء، يستدعي فورا من المجتمع الدولي تحمل مسئولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وجدد الأمين العام، التأكيد على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس ارتفعت إلى 90 شهيدًا، نصفهم من فئة الأطفال والنساء.

وأضافت أن المجزرة أسفرت عن 300 إصابة بينهم عشرات الاطفال والسيدات، موضحة أن هناك إصابات حرجة وخطيرة.