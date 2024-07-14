قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، هو أمل مصر في قطاع الصناعة.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم» عبر شاشة «Ten»، مساء الأحد، أن الوزير حقق النجاح في قطاع النقل، وقبل ذلك في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح أن الوزير نجح في كل المسئوليات التي تولاها، ويعمل بقلبه وقوته، واصفا الوزير بأنه صاحب أيادي بيضاء غير مرتعشة.

ولفت إلى أن اختيار الوزير لتولي حقيقة الصناعة مع النقل أمرٌ له دلالة كبيرة، مفادها أنه على قدر المسئولية.

ونقل عن أحد خبراء قطاع الصناعة تأكيده أن الوزير سيحقق طفرة في هذا المجال، معبرا عن تفائله بهذا الأمر في الفترة المقبلة.

وأفاد بأن الوزير بدأ جهوده بالتحرك من أجل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتي بها خطوط إنتاج لكنها تعثرت وباتت غير قادرة على مواصلة العمل.