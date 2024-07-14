رئيس الغرف التجارية: مصر حريصة على دفع الاقتصاد إلى الأمام وجذب الاستثمارات

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن «مصر تعمل لدفع الاقتصاد إلى الأمام خلال الفترة الحالية»، مشيرًا إلى أنها تعمل أيضا على إتاحة مختلف فرص العمل والاستثمارات المختلفة.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن «المصريين يتفقون على أن اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم».

وتابع: «مصر تعمل على توفير الرخصة الذهبية وتغيير السياسات التي تدعمها حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، مثل استصلاح واستزراع مليون ونصف فدان، وتغيير البنية التحتية، وفي خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن توفر وتقدم هذه الخبرة لبلجراد لتحقيق رؤية 2027».