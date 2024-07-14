وزير الدفاع الإسرائيلي للطيارين منفذي مجزرة المواصي: مطاردة حماس تستمر لسنوات

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، بأنّ مطاردة عناصر حركة حماس ستستمر لسنوات طويلة.

جاء ذلك خلال لقائه بالطيارين الإسرائيليين الذين هاجموا مخيم المواصي في خان يونس، أمس السبت، والذي أوقع المئات من الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.



وقال جالانت: «بفضل هؤلاء الطيارين فإن لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على المرونة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة».

وأضاف: «قدرة حماس على التجديد لن تقوم ومطاردتها ستستمر لسنوات عديدة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، أمس السبت، أن الغارة التي استهدفت مخيم المواصي في مدينة خان يونس قد استهدفت القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ونائبه رافع سلامة.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه لا يعلم مصير كل من الضيف وسلامة، حتى الآن.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس ارتفعت إلى 90 شهيدًا، نصفهم من فئة الأطفال والنساء.

وأضافت أن المجزرة أسفرت عن 300 إصابة بينهم عشرات الاطفال والسيدات، موضحة أن هناك إصابات حرجة وخطيرة.