الحكومة: اكتمال شراء منتجات البترول المطلوبة لوقف تخفيف الأحمال في الصيف بنهاية الأسبوع المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة تابع موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه المتابعة تأتي في إطار خطة الحكومة لإنهاء وقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف بدءًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وأشار إلى العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت والسولار، موضحا أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

ولفت إلى أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.

وحول موقف الدواء وتوفير النواقص، أكد متحدث الحكومة على توجيه مدبولي بضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، بعد رصد عدد من الشكاوى في هذا الشأن، مع العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج.

وأوضح أن المشكلة سببها كان نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأزمة بدأت في الانفراجة مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي خلال الأسابيع المقبلة.