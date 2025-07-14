كفر الشيخ تكرم المشاركين في إعداد الدليل الاسترشادي للهوية البصرية للمحافظة

كرم محافظ كفر الشيخ، اللواء علاء عبد المعطي، اليوم الاثنين، فريق العمل المشارك في إعداد الدليل الاسترشادي للهوية البصرية للمحافظة؛ وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة في مراحل الإعداد والتخطيط الجاري، ضمن مشروع طموح يستهدف إبراز الطابع المعماري والثقافي المميز لكفرالشيخ، وتحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الهوية البصرية على مستوى المحافظات، بهدف تعزيز الصورة الذهنية وتحسين المظهر العام، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق رؤية متكاملة وتنسيق مستمر بين جميع الجهات المختصة، بما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي من أجل تحقيق تنمية حضرية شاملة.

وتضمن التكريم ممثلي جامعة كفر الشيخ لدورهم الاستشاري والعلمي في إعداد التصور العام للمشروع، بجانب تكريم العاملين بإدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، الذين ساهموا في الجانب الفني والتنفيذي للمشروع، وعدد من الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والتصميمية بالمشروع.

وشمل التكريم المشاركين من جامعة كفرالشيخ وهم: "الدكتورة أماني محمد شاكر– نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح عطية هليل– عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجلاء حسني الأشرف– عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة داليا شبل سعيد– رئيس قسم العمارة، كلية الهندسة، والدكتورة سلوى محمود العدوي– مدرس بقسم العمارة، كلية الهندسة، والدكتورة نيرمين محمود عمر– مدرس بقسم العمارة، كلية الهندسة، والدكتورة ريهام محمد سمير– مدرس بقسم العمارة، كلية الهندسة".

كما شمل التكريم كل من "الدكتورة الشيماء بلال العباسي – مدرس بقسم العمارة، كلية الهندسة، والدكتور فادي بطرس ميخائيل– أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، والدكتور شادي أحمد محمد– مدرس بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، والدكتورة أسماء هلال بسيوني– مدرس بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، والدكتور محمود عبد النبي حجازي– أستاذ الزهور والزينة وتنسيق الحدائق، كلية الزراعة".

وضمّ المكرمون من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، كل من "فاطمة عبد الفتاح الشوادفي– مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس بهجت إبراهيم البنا– مدير متابعة تنفيذ المشروعات، والمهندس أمنية أحمد عبد العاطي– مدير التنسيق الحضاري، والمهندسة سالي السيد زغدان– والمهندسة سعاد محمد ريحان– مهندسي التنسيق الحضاري".

كما تم تكريم عدد من الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والتصميمية بالمشروع، من طلاب كلية الهندسة_ جامعة كفرالشيخ؛ وهم خالد يسري جلال، وأسامة عبد اللطيف عزب، وعبد كالرحمن طارق عبيد، وهبة عبد السلام الدمياطي، وآلاء كمال عبده".

وأعرب المحافظ، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من جميع المشاركين، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجامعة وأجهزة المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتصميمية، بما يتناسب مع مكانة كفرالشيخ وتاريخها ومقوماتها البيئية والثقافية.