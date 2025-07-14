انطلقت اليوم قافلة إرشادية وخدمية موسعة نظمها مركز البحوث الزراعية، مستهدفة مدينة النوبارية والقرى والمشروعات التابعة لها، في إطار خطة الدولة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الحيواني والنباتي.

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القافلة شملت مختلف مجالات البحوث الزراعية، مثل إنتاج المحاصيل والبساتين ووقاية وأمراض النباتات والحشائش والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية والتناسليات، إضافة إلى الأراضي والمياه.

وشهدت القافلة تقديم استشارات فنية وإرشادات عملية مباشرة في الحقول ومزارع الإنتاج الحيواني، وتوزيع كتيبات توعوية ونشرات علمية، وتنظيم ورش تدريبية تطبيقية، بما يضمن نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى أرض الواقع.

وأشادت عازر بأهداف القافلة، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا لتكامل البحث العلمي مع متطلبات التنمية الزراعية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات النوعية التي تعزز كفاءة المزارعين وتزيد العائد الاقتصادي لهم.