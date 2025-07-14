قصف مدفعي إسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرق غزة

أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران الأسلحة الرشاشة تجاه منازل الأهالي شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة، وذلك عقب وقوع حدث أمني أسفر عن إصابة جنود بجروح بالغة.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية على مناطق عدة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بوقوع حدث أمني صعب شرق مدينة غزة.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الإعلام العبري قوله، إن الحدث الأمني الصعب أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف جنود جيش الاحتلال.

ونشرت صورة عبر صفحتها بمنصة «إكس» لطائرة مروحية تخلي جنودًا أصيبوا في الحدث الأمني.

ونوهت في تدوينة أخرى، أن جيش الاحتلال شن غارات عنيفة في محيط الحدث الأمني في غزة.

وأمس الأحد، رجّحت مصادر عسكرية لدى الاحتلال أن حركة حماس ستكثّف في الأيام المقبلة محاولاتها لأسر جنود.

وبحسب ما نقلته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مصدر أمني رفيع، فإن حماس انتقلت إلى نمط عملياتي يقوم على مبدأ «الفدائية»، مع جرأة أكبر واحتكاك مباشر بقوات الاحتلال.

وترى قيادة جيش الاحتلال أن هذا التصعيد مرتبط بتغيّر نهج العمليات التي يتبعها جيش الاحتلال.

ومثال على ذلك ما جرى الأسبوع الماضي في خانيونس، عندما خرجت مجموعة من المقاومين من نفق أرضي وهاجمت جرافة عسكرية، في محاولة لأسر الرقيب أول احتياط في جيش الاحتلال أڤراهام أزولاي، الذي قُتل خلال هروبه من المقاومين.

ومع ازدياد احتمالات تنفيذ عمليات أسر جديدة، طالبت قيادة الاحتلال جنودها في الميدان برفع مستوى اليقظة الأمنية، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن حماس ستحاول استغلال أي ثغرات في خطوط انتشار الجيش.

وفي هذا السياق، يجري جيش الاحتلال تحقيقات عقب كل حادثة سقوط قتلى أو إصابات في صفوفه، في محاولة لاستخلاص العبر وتعديل التكتيكات، إلا أن تعدّد أنماط العمل التي تعتمدها المقاومة مؤخرًا يزيد من تعقيد اتخاذ القرارات الميدانية.