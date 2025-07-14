زاخاروفا: القضية الأوكرانية أولوية في الاجتماع بين لافروف وروبيو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية كانت على رأس أولويات اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وأوضحت ماريا زاخاروفا، خلال برنامج "مساء الأحد مع فلاديمير سولوفيوف"، أن "موضوع الوضع حول أوكرانيا كان على رأس أولويات اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وأضافت زاخاروفا أنه "تمت مناقشة قضايا أخرى أيضا"، مشيرة إلى أن الاجتماع كان بناء.

وصرح لافروف في وقت سابق، بأنه أوضح لنظيره الأمريكي ماركو روبيو حقيقة حقد نظام كييف على كل ما هو روسي ورغبته في القضاء عليه.

وأشار لافروف إلى أنه أكد لروبيو في كوالالمبور الموقف الروسي الثابت بشأن النزاع في أوكرانيا، وهو الموقف الذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، وجدده مرة أخرى خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 يوليو/تموز.