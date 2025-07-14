ستارمر يلتقي ترامب في اسكتلندا قبل زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة في سبتمبر

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور اسكتلندا قبل زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى اسكتلندا في يوليو الجاري قبل الزيارة الرسمية في سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الاثنين: "أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيقوم بزيارة خاصة إلى اسكتلندا في وقت لاحق من الشهر الجاري".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث قوله "نظرا لأنه يقوم بزيارة خاصة، لن يكون هناك اجتماع ثنائي رسمي، لكن رئيس الوزراء سعيد لقبول دعوة الرئيس لعقد لقاء أثناء إقامته".

وأوضحت شرطة اسكتلندا، أنها ستطلب المساعدة من الحكومة في تكاليف زيارة ترامب "الكبيرة"، بعدما اتضح الأسبوع الماضي أن القوة كانت في المراحل الأولى من التخطيط للزيارة.

وأعلن قصر باكنجهام اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي سيقوم بثاني زيارة دولة غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل، حيث سيستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور.

وسيرافق ترامب، الذي يعد داعما كبيرا للعائلة المالكة، وخاصة للملك، زوجته ميلانيا خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام، حسبما أكد القصر.

ولم يُدعَ أي رئيس أمريكي من قبل للقيام بزيارة دولة ثانية إلى بريطانيا. وقد استمتع ترامب سابقا بفخامة وبهجة زيارة الدولة التي قام بها عام 2019 خلال ولايته الأولى عندما استضافته والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية.

وسلم رئيس الوزراء البريطاني ستارمر الدعوة للزيارة الثانية من الملك يداً بيد إلى ترامب في فبراير الماضي خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وبعد قراءتها، قال ترامب إنها "شرف عظيم جداً" وبدا مسرورا بشكل خاص بحقيقة أنه سيقيم في قلعة وندسور، غرب العاصمة. وقال: "هذا شيء عظيم حقا".

يشار إلى أن العرف المتبع فيما يتعلق برؤساء الولايات المتحدة الذين يتولون ولاية ثانية والذين قاموا بالفعل بزيارة دولة هو تناول الشاي أو الغداء مع العاهل البريطاني في قلعة وندسور، كما كان الحال بالنسبة للرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وينظر إلى الزيارة على أنها جزء من جهود ستارمر للإبقاء على ترامب قريبا وتقليل تأثير بعض سياساته على المملكة المتحدة. وتبدو العلاقة بين الاثنين ودية، وقد ساعدت المملكة المتحدة على تجنب مواجهة نفس أنواع الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة التي تشهدها دول أخرى.

كما أثار عدد من نواب حزب العمال الذي يتزعمه ستارمر تساؤلات بشأن ما إذا كان من المناسب منح ترامب هذا التكريم في وقت يدعم فيه حرب إسرائيل على غزة ويهدد سيادة دول حليفة مثل كندا وجرينلاند.