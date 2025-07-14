حزب الله: لبنان لن يخضع لمشاريع إعادة دمجه في بلاد الشام

عبر النائب إبراهيم الموسوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني، في تصريح شديد اللهجة، عن رفضه القاطع لتصريحات الموفد الأمريكي توم باراك.





واعتبر الموسوي أن تصريحات باراك تكشف عن "نوايا خطيرة" ومشروع "أمريكي – صهيوني" يستهدف لبنان والمنطقة.

وقال الموسوي في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله إن "الإدارة الأمريكية لا تفاجئنا بتصريحات مسؤوليها وموفديها، فهي اعتادت أن تطلق مواقف تتناقض مع المنطق والسياسة والدبلوماسية، وتتنافى مع حقائق التاريخ والواقع".

ووصف النائب اللبناني التصريحات التي أطلقها باراك، والتي لمح فيها إلى إعادة دمج لبنان ضمن ما أسماه "بلاد الشام التاريخية"، بأنها "استعلائية وخطيرة"، وتظهر "النزعة الإمبراطورية المتغطرسة" التي لطالما طبعت سياسات الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف: "ما فات هذا الموفد أو لعله يجهله، هو أن لبنان بلد مقاوم لا يخضع للتهديد ولا يساوم على سيادته وقد دفع أبناؤه دماء دفاعا عن كرامته واستقلاله".

ودعا الموسوي الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة إلى التحرك السريع للرد على هذه التصريحات، مطالبا وزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الأمريكية وإبلاغها رفضا رسميا لهذا الموقف، مؤكدا على ضرورة أن توضح الدولة اللبنانية أن "سيادتها ليست قابلة للمساس أو التفاوض".

كما شدد على أن "الإدارة الأمريكية لم تلتزم يوما بما تدعيه من دور ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وفق القرار 1701"، مشيرا إلى أنها وفرت الغطاء لاستمرار "العدوان الإسرائيلي واحتلاله لأراض لبنانية".

وختم البيان بالتأكيد على أن لبنان لن يكون يوما تابعا لأي جهة خارجية ولن يقبل أن يعاد تشكيله وفق مشاريع أو خرائط سياسية مفروضة عليه من الخارج.