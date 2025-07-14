رئيس وزراء أستراليا: مناورات تاليسمان سيبر لن تطرح للنقاش مع الرئيس الصيني

قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إن مسألة مراقبة الصين لمناورات "تاليسمان سيبر" لن تطرح للنقاش مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته الحالية لبكين.

وأضاف ألبانيز، للصحفيين في شنجهاي، اليوم الاثنين: "هذا أمر معتاد، لقد حدث ذلك في الماضي، وسأواصل التأكيد على المصلحة الوطنية الأسترالية، كما أفعل دائما".

وأشار ألبانيز، أيضا إلى أنه زار الولايات المتحدة بصفته رئيسا للوزراء خمس مرات، بينما زار الصين مرتين فقط.

وتعرض الزعيم الأسترالي لانتقادات في الداخل لعدم تمكنه من تأمين لقاء وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ألبانيز: "أتطلع إلى تواصل بناء مع الرئيس ترامب. لقد أجرينا ثلاث محادثات هاتفية بناءة".

وتجري حاليا أكبر مناورات قتالية على الإطلاق في أستراليا، وهي مناورات "تاليسمان سيبر"، ومن المتوقع أن تجذب انتباه سفن التجسس الصينية.

وبدأت مناورات "تاليسمان سيبر" في عام 2005 كتمرين مشترك يجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، أمس الأحد، إن أكثر من 35 ألف فرد عسكري من 19 دولة، بما في ذلك كندا، وفيجي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايلاند، وتونجا، والمملكة المتحدة، سيشاركون على مدى ثلاثة أسابيع هذا العام.

وتحضر ماليزيا وفيتنام أيضا بصفة مراقبين.

وستجرى المناورات أيضا في بابوا غينيا الجديدة، أقرب جارة لأستراليا، وهي المرة الأولى التي تقام فيها أنشطة تاليسمان سيبر خارج أستراليا.

وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، إن سفن المراقبة الصينية راقبت التدريبات البحرية قبالة الساحل الأسترالي خلال المناورات الأربع الأخيرة لتاليسمان سيبر، ومن المتوقع أن تراقب المناورات الحالية.

وقال كونروي لهيئة الإذاعة الأسترالية "لقد راقب الجيش الصيني هذه التدريبات منذ عام 2017. وسيكون من غير المعتاد جدا ألا يراقبوها".

وأضاف كونروي "سنتأقلم وفقا لذلك، سنراقب بطبيعة الحال أنشطتهم ونراقب وجودهم حول أستراليا، لكننا سنعدل أيضا طريقة إجراء هذه التدريبات".

وقال كونروي، إن الصينيين لم يقوموا بملاحقة السفن حتى يوم الأحد.

وبدأت المناورات رسميا، أمس الأحد، بحفل أقيم في سيدني حضره نائب قائد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، اللفتنانت جنرال جيه. بي. فاويل، ورئيس العمليات المشتركة الأسترالي نائب الأدميرال جاستين جونز.

وبدأت المناورات، التي تبرز التحالف الدفاعي بين أستراليا والولايات المتحدة، بعد يوم واحد من بدء رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، زيارة تستغرق ستة أيام إلى الصين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعه الرابع وجها لوجه مع الرئيس الصيني، شي جين بينج في بكين غدا الثلاثاء.