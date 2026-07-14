محافظ المنوفية: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالتوازي مع إنهاء الإجراءات لتسريع دخولها الخدمة

شدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على ضرورة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 بالتوازي مع استكمال الإجراءات الإدارية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل ودخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت، موجهًا بإزالة أي معوقات قد تؤثر على التنفيذ، مع إعطاء أولوية لعدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مشروع مرور الباجور ودار المناسبات بحي شرق.

يأتي ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع مديري إدارات الديوان العام، لمتابعة مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الحيوية، والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات الاجتماع السابق، في إطار إحكام المتابعة المستمرة وتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

واستعرض المحافظ، خلال الإجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات، ومنها الطرق والنقل، والإنارة، والإدارة المحلية، والدعم الفني، إلى جانب مشروعات هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع منفصل مع مدير مديرية الإسكان لمراجعة موقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها، ووضع حلول عاجلة لأي تحديات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية.

كما تابع الاجتماع ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وتراخيص المحال العامة، وإدارة الاستثمار، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مؤكدًا ضرورة تحقيق المستهدفات المحددة بكل مركز ومدينة.

ووجه محافظ المنوفية بإعداد جدول زمني محدد للانتهاء من جميع حالات المتغيرات المكانية، مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير، مؤكدًا أن الحفاظ على هيبة الدولة والتصدي للتعديات يمثلان أولوية قصوى.

كما ناقش الاجتماع معدلات الإيرادات وسبل تعظيمها، ومنظومة النظافة العامة، والحملة الميكانيكية، حيث شدد المحافظ على رفع كفاءة المعدات، وتعظيم الاستفادة منها، وتحسين مستوى خدمات النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري لضمان تحقيق أفضل معدلات الأداء.