يعلن صُناع العرض الغنائي المصري الفرنسي المشترك "داليدا - الأغنية التي لا تنتهي"، تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، في الثالثة من مساء الاثنين المقبل الموافق 20 يوليو الجاري، بحضور بطلة العرض، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، ومخرج العرض، المخرج خيري بشارة.

وكان المخرج الكبير خيري بشارة أعلن عن العرض لأول مرة خلال استضافته في برنامج "من امبارح للنهارده" الذي تقدمه الإعلامية همسة إمام، والمذاع على إذاعة "ميجا إف إم"، مؤكدا أن العرض ستدور أحداثه حول قصة حياة الفنانة الراحلة داليدا.