رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات على السعودية 

أدان رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف اليوم الثلاثاء بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ومن شأنها أن تزيد من تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

ونقلت وكالة أسوسيتد برس الباكستانية عن رئيس الوزراء الباكستانى قوله في منشور على موقع "إكس": "تدين باكستان بشدة الهجمات السافرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة الليلة الماضية"، مضيفا أن "باكستان تؤكد مجددا دعمها الثابت لأمن المملكة، وتقف متضامنة بصورة كاملة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف شهباز شريف أن باكستان ستواصل، من جانبها، دعم جميع الجهود الصادقة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء المنطقة.