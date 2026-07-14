 رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات على السعودية  - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2026 5:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات على السعودية 

إسلام آباد  (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 4:47 م

أدان رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف اليوم الثلاثاء بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ومن شأنها أن تزيد من تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

ونقلت وكالة أسوسيتد برس الباكستانية عن رئيس الوزراء الباكستانى قوله في منشور على موقع "إكس": "تدين باكستان بشدة الهجمات السافرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة الليلة الماضية"، مضيفا أن "باكستان تؤكد مجددا دعمها الثابت لأمن المملكة، وتقف متضامنة بصورة كاملة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف شهباز شريف أن باكستان ستواصل، من جانبها، دعم جميع الجهود الصادقة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك