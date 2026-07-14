محافظ الإسكندرية: تطوير شارع الفتح بالعجمي ينهي معاناة 12 عاما ويعزز الربط بين المحاور الرئيسية

أطلق المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء أعمال رصف وتطوير شارع الفتح بنطاق حي العجمي، بتكلفة مبدئية تبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن مشروعات المشاركة المجتمعية التي تتبناها المحافظة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عطية، في بيان اليوم، أن المشروع يمثل نهاية لمعاناة استمرت أكثر من 12 عاما لأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير شارع الفتح يأتي ضمن أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تربط بين الطريق الدولي الساحلي ومدخل الإسكندرية - مطروح، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال رصف متكاملة، وتطوير جميع المرافق بطول 650 مترا وعرض 20 مترا، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 4 أشهر، ليصبح الشارع محورا مروريا متكاملا يخدم الكثافات المرورية المتزايدة بالمنطقة.

وقال المهندس أيمن عطية إن تطوير شارع الفتح لا يقتصر على أعمال الرصف، وإنما يتضمن تطوير البنية التحتية والمرافق بالكامل قبل بدء أعمال الرصف، بما يضمن استدامة الطريق ويمنع الحاجة إلى تنفيذ أعمال حفر مستقبلية.

وشدد محافظ الإسكندرية على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشروعات تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية التي تشهدها منطقة العجمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم حركة التنمية بالمحافظة.