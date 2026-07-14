برايتون يضم موهبة كرواتيا

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أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعاقده مع المدافع الكرواتي الشاب لوكا فوسكوفيتش، قادما من توتنهام.

وانضم فوسكوفيتش صاحب الـ19 عاما إلى صفوف برايتون بعدما كان قد أمضى الموسم الماضي معارا إلى هامبورج الألماني، ليعود هذا الصيف إلى ناديه الأصلي توتنهام والذي وافق على بيعه إلى مواطنه برايتون.

ولعب فوسكوفيتش مع هامبورج 30 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، بينما لم يشارك في أي مباراة مع السبيرز الذي اكتفى بإعارته.

ويملك المدافع الشاب 6 مباريات دولية مع كرواتيا سجل خلالها هدفا وحيدا، وكان دق بدأ مسيرته على مستوى الأندية ضمن صفوف هايدوك الكرواتي، ثم انتقل إلى فيستلرو البلجيكي.

وكان برايتون قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي محتلا المركز الثامن المؤهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.