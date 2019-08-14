تحلم بعض الفتيات بالحصول على شعر قصير وجذاب على الرغم من حبهن للشعر الطويل الذي يعبر عن الأنوثة، ويحاولن اختيار قصة مناسبة لشكل الوجه؛ حتى يظهرن بإطلالة مليئة بالحيوية والرقة.

وبدلًا من الذهاب إلى شخص متخصص في قص الشعر ودفع تكاليف باهظة، يمكنك فعل ذلك في المنزل بنفسك وضبط طول شعرك وشكله حسبما ترغبين، وتقدم "الشروق" خطوات بسيطة ستساعدك في قص شعرك؛ وفقًا لما ذكرها موقع "wiki how".

1- تقسيم الشعر

من خلال ملء زجاجة بالماء الدافئ لترطيب الشعر، وباستخدام مشط ناعم فكي تشابك شعرك وقسميه من 5 إلى 7 أقسام؛ حتى تستطعين التحكم فيه جيدًا، وفقًا لكثافة شعرك وطوله.

2- القص من أسفل الرأس

البدء بالقص من أسفل مركز الرأس، لكن بعد تثبيت شعرك المقسم باستخدام مشبك الشعر ورفعه، وانزلي طبقة تلو الأخرى وقصيها في نفس الطول الذي ثبتّي الشعر عليه منذ البداية، وتأكدي من أن شعرك في مستوى واحد؛ حتى لا تقصي ناحية أكثر من الثانية.

3- تسريح الشعر

بعد الانتهاء من قص الشعر، افرديه بشكل كامل وتسريحه جيدًا، وانظري بدقة إلى طول جميع الخصلات لتتأكدي أنها جميعها في مستوى واحد، وفي حالة وجود خصلة طويلة اضبطيها على طول باقي الشعر وقصيها بالتدريج؛ حتى لا يكون قصير أكثر من باقي الخصلات.