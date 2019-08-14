هيئة الانتخابات في تونس تقبل ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 15 سبتمبر المقبل.

وتضم القائمة الأولية للمرشحين المقبول ملفاتهم 24 مرشحا واثنتين من المرشحات. وتجدر الإشارة إلى أن 97 مرشحا كانوا قدموا ملفاتهم.

وضمت القائمة كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب حركة تحيا تونس، والمرشحين اليساريين حمة الهمامي والمنجي الرحوي.

كما ضمت القائمة مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو، الرئيس المؤقت للبرلمان، ورئيسي الحكومة السابقين المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي، وحمادي الجبالي (مستقل)، ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وضمت القائمة أيضا وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي (مستقل)، ورجل الأعمال قطب الإعلام نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، والأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ورفضت الهيئة 71 ملف ترشح لعدم الاشتمال على الوثائق المطلوبة، حيث لم يقدموا عدد التزكيات المطلوبة، أو لم يقدموا وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.

ومن بين الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية، جمع عشرة آلاف تزكية على الأقل مباشرة من الشعب من عشر دوائر انتخابية على الأقل وبعدد لا يقل عن 500 تزكية عن كل دائرة، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو 40 تزكية من المجالس البلدية المنتخبة.

وسيسمح لباقي الترشحات المرفوضة بالطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في أجل أقصاه 31 أغسطس.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر، وتستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 من ذات الشهر.